"الثمن الذي سندفعه من حياة البشر كبير جدا"...غانتس: لم نستعد لكورونا والرعاية الصحية كانت مفقودة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تكن مستعدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن غانتس قد أوضح خلال مراسم تأبين ضحايا حرب "يوم الغفران" (حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973) أن بلاده تواجه حربا شرسة.

وتابع غانتس "نواجه هذه الأيام حربًا في ساحة معركة مختلفة تمامًا، علينا أن نعترف بصراحة هذه المرة أننا لم نكن مستعدين، نظام الرعاية الصحية كان مفقودا".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "امتيازنا على مر السنين، لم نستغله بشكل صحيح وهذه المرة أيضا، والثمن الذي سندفعه من حياة البشر كبير للغاية".

ويأتي ذلك في أعقاب تسارع الزيادة في عدد الإصابات اليومية بالفيروس في إسرائيل وارتفاع عدد الحالات الحرجة جراء الإصابة بالفيروس. ويبلغ إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 في إسرائيل إلى الآن أكثر من 227 ألف، والوفيات أكثر من 1400.