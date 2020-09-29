غوتيريش: العالم قد يواجه ركودا عالميا إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة

أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن العالم قد يواجه ركودًا عالميًا إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

موسكو- سبوتنيك. وقال غوتيريش، في الاجتماع الرفيع المستوى عن تمويل التنمية في عصر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وما بعده: "إذا لم نتخذ أي إجراء الآن، فسنواجه ركودًا عالميًا يمكن أن يقضي على عقود من التنمية".

كما دعا إلى التخفيف من آثار أزمة الديون.

وقال: "لا يمكن أن يقتصر تخفيف عبء الديون على البلدان الأقل نموا، بل يجب أن يمتد ليشمل جميع البلدان النامية والمتوسطة الدخل التي تحتاج إليه".

ووفقا له، يجب أن يكون لدى هذه الدول المزيد من الوقت لتسديد المدفوعات.

وقال غوتيريش: "أي حل شامل ينبغي أن ينطوي على التفاعل مع الدائنين من القطاع الخاص ووكالات التصنيف".

وخلص إلى القول إن المؤسسات المالية الدولية يجب أن يكون لديها الموارد اللازمة لزيادة التمويل للبلدان النامية ومتوسطة الدخل المعرضة بشدة للخطر والتي تمر بأزمة ديون.