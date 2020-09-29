قائد فيلق القدس يدخل على خط أزمة "التطاول" على المرجعية العليا في العراق

أعلن قائد فيلق التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد اسماعيل قااني، عن أن "المرجعية العليا في العراق هي الدافعة للحفاظ على استقلال واستقرار وأمن البلاد".

وقال العميد قااني، في تصريح له ، إن "مقاومة وصمود العراقيين في مواجهة "داعش" والمخططات الصهيو أمريكية سعودية، هو نتيجة لدراية وحكمة المرجع الديني الأعلى آية الله السيستاني"، وذلك حسب قناة "العالم" الإيرانية.

وتابع: "المرجعية العليا في العراق هي صمام الأمان للحفاظ على الاستقلال وتلعب دورا ملهما بالتعبئة الشعبية والوحدة بين الطوائف"، مضيفا أنها "محور الوحدة والتعبئة الشعبية وتلعب دورا ملهما منقطع النظير".

وشهد العراق، خلال الأيام الماضية، جدلا كبيرا بعد مقال كتبه حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الإيرانية ومستشار المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، وذلك عقب توجيهه انتقادات هي الأولى من نوعها لدعوة علي السيستاني إلى إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات العراقية المزمع عقدها يوم 6 يونيو/ حزيران المقبل.

وبعدها بأيام قدم حسين شريعتمداري اعتذاراً للمرجع الديني الأعلى في العراق، وقال، إن مقاله الذي تم نشره يوم السبت الماضي نابع عن قلقه إزاء جزء من بيان مكتب آية الله السيستاني حول إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات البرلمانية في العراق.