علييف يعلق على الدعم التركي لأذربيجان وينفي وجود مسلحين من سوريا

أكد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، أن دور تركيا يساعد الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن أنقرة تقدم الدعم المعنوي فقط لباكو.

موسكو - سبوتنيك. وقال علييف، اليوم الثلاثاء:

"أعتبر أن دور تركيا هو دور للاستقرار في المنطقة، تركيا بلد شقيق وحليف، منذ الساعة الأولى، عندما علم المجتمع الدولي أن أرمينيا هاجمت أذربيجان، تحدثت تركيا على مستوى رئيس الدولة والقادة الآخرين بشكل لا لبس فيه لدعم أذربيجان ودعماً للقانون الدولي".

وتابع أن "الوضع متوتر على الجبهة"، مشيرا إلى أنه خلال التصعيد الأخير في قره باخ "قتل 11 مدنيا، بينهم طفلان من الجانب الأذربيجاني وهناك إصابات في صفوف العسكريين".

وشدد علييف: "نحن ممتنون للدولة والشعب التركي على تضامنهم ودعمهم. تركيا لا تشارك في هذا النزاع بأي صفة كانت، وجميع الشائعات حول مشاركة تركيا كطرف في النزاع الذي ينتشرها الجانب الأرمني استفزازية، وأخبار كاذبة".

وأوضح الرئيس أن أرمينيا تحاول تقديم صورة أن العديد من الدول متورطة في النزاع، مؤكدا عدم وجود أي مسلحين من سوريا يشاركون في النزاع في قره باخ.

وأعرب مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، أمس الاثنين، أن تركيا لن تشارك أذربيجان عسكرياً في حربها مع أرمينيا، لافتاً إلى أن الطريق أمامها مفتوح إن لزم الأمر.

وقال أقطاي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك":

"أعتقد أن تركيا لن تشارك أذربيجان عسكرياً في الاشتباكات الدائرة بينها وبين أرمينيا، الدعم العسكري الفني يكفي في المرحلة الحالية".

وأضاف أقطاي أن تركيا قد تشارك أذربيجان عسكرياً إذا لزم الأمر، قائلاً: "الطريق مفتوح أمام تركيا إذا اقتضت الحاجة".