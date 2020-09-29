موسكو: بوتين يعزي بوفاة أمير الكويت

أفادت خدمة الكرملين الصحفية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برقية تعزية بوفاة أمير الكويت.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "بعث رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين برقية إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن تعازيه بوفاة أخيه الأكبر الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح".

وشدد بوتين على أن الأمير صباح الأحمد كان يتمتع بمكانة عالية في الشرق الأوسط وخارجه.

وذكر البيان أن: "خلال سنوات توليه العرش ومناصب حكومية رفيعة، فعل الكثير من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للكويت وتعزيز مواقعها الدولية، وكذلك ضمان الأمن الإقليمي".

وأكد الرئيس الروسي أن الأمير صباح الأحمد كان صديقا حقيقيا لبلدنا وقدم مساهمة كبيرة في تعزيز التعاون الروسي الكويتي المفيد للطرفين في مجالات مختلفة.

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت الشيخ علي الجراح الصباح، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر 91 عاما، في الولايات المتحدة، حيث كان يخضع للعلاج منذ نهاية تموز/يوليو بعد الجراحة.