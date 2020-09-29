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    FBI agents in riot gear get information from a Los Angeles Police Department police officer (R) as they head towards the Mexican consulate in Los Angeles

    تقارير أمنية أمريكية تحذر من "متطرفين" يهددون الانتخابات الرئاسية

    © AFP 2020 / Robyn BECK
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    حذر مسؤولو الأمن الأمريكيون من أن المتطرفين المحليين يشكلون تهديدا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط توترات سياسية متزايدة واضطرابات مدنية وحملات التضليل الخارجية.

    ميتش ماكونيل
    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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    وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي في مذكرتين لهما، إن تهديدات المتطرفين المحليين لأهداف متعلقة بالانتخابات ستزداد على الأرجح في الفترة التي تسبق انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

    هذه التحذيرات ظلت إلى حد كبير داخلية حتى وقت قريب، لكن مكتب الأمن الداخلي في نيوجيرسي اتخذ خطوة غير عادية لتسليط الضوء علنا على التهديد في تقرير لم يلاحظه أحد على موقعه الأسبوع الماضي.

    وقال جاريد مابلز، مدير مكتب نيوجيرسي للأمن الداخلي والاستعداد، الذي نشر التقرير حول التهديد: "لديك مشروب السحرة هذا، الذي لم يحدث في تاريخ أمريكا".

    فيما حذرت نشرة داخلية حديثة لمكتب التحقيقات الفيدرالي من أن المتطرفين المحليين من ذوي الإيديولوجيات المختلفة، قد يشكلون تهديدا متزايدا للحكومة والأهداف المتعلقة بالانتخابات في الفترة التي تسبق الانتخابات، وفقا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

    اندلعت الاحتجاجات على مستوى البلاد في الأشهر الأخيرة بشأن العدالة العرقية ووحشية الشرطة بشكل سلمي إلى حد كبير، لكن بعضها أدى إلى مواجهات عنيفة، بما في ذلك بين الفصائل المتطرفة من اليسار واليمين.

    ويأتي ذلك في ظل مواجهة الولايات المتحدة للجائحة وتداعياتها مثل البطالة المرتفعة، إلى جانب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في ظل مناخ سياسي مستقطب.

    ورفض الرئيس، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، الالتزام بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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    تهديد, الانتخابات الرئاسية, أمريكا
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