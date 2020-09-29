شويغو: القوات الروسية تحيد أكثر من 133 ألف مسلح في سوريا ولم يدخل روسيا إرهابي واحد

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن القوات الروسية حيدت أكثر من 133 ألف مسلح في سوريا، مضيفا: "لم يدخل روسيا إرهابي واحد".

موسكو - سبوتنيك : وقال شويغو: "تم تصفية 865 من قادة العصابات وأكثر من 133 ألف مسلح، من بينهم 4500 مقاتل من الاتحاد الروسي ودول رابطة الدول المستقلة".

وأضاف وزير الدفاع الروسي: "تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) لم يعد موجودا في سوريا، ولم يدخل إلى روسيا إرهابي واحد".

وقال سيرغي شويغو، في تصريحات سابقة، إن المسلحين بعد القضاء على "داعش" في سوريا ينتقلون إلى آسيا الوسطى وإلى جنوب شرق آسيا، مضيفا: "من المهم أن نشير إلى أنه بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، ينتقل المسلحون من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى، بما في ذلك وسط وجنوب شرق آسيا.