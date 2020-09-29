مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري للقتال بين أرمينيا وأذربيجان

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق، إزاء العمليات العسكرية الواسعة النطاق في منطقة قره باغ، ودعوا أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق النار فورا والعودة إلى المفاوضات.

موسكو – سبوتنيك. وقال المجلس: "أعرب أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء التقارير التي تتحدث عن أعمال عدائية واسعة النطاق على طول خط التماس في قره باغ، وأدانوا بشدة استخدام القوة وأعربوا عن أسفهم لوقوع خسائر في الأرواح".

واضاف البيان: "ندعو إلى تعليق العمليات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان على الفور، وتهدئة التوترات والعودة إلى مفاوضات هادفة دون تأخير".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية.

وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قرة باغ.

ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا الاتحادية وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، اليوم الثلاثاء، أعرب فيها عن قلقه الشديد إزاء الأعمال القتالية الجارية في إقليم قره باغ.