بايدن يصف ترامب بـ"جرو بوتين"

شهدت المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب وجو بايدن، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، العديد من السجالات السياسية.

وتناقش المناظرة الأولى التي تستمر 90 دقيقة، 6 موضوعات، لكل واحد منها 15 دقيقة، وهي: "السجلات السياسية لترامب وبايدن، والمحكمة العليا، وفيروس كورونا، والاقتصاد، والعنف في المدن، ونزاهة الانتخابات".

ووصف جو بايدن الرئيس الحالي دونالد ترامب بأنه "جرو بوتين".

قائلا "الحقيقة أنني دخلت في مواجهة مع بوتين وأوضحت له بأنني لن أشارك بحيله، وهو (ترامب) جرو بوتين، ولا يمكنه حتى إخباره بأي شيء عن مكافأة رؤوس الجنود الأمريكيين".

وسئل بايدن حول السبب الذي يدفع الناخبين لاختياره، فأجاب قائلا "في ظل قيادة هذا الرئيس أصبحنا أضعف وأفقر وأكثر انقسامًا وأكثر عنفا".

يذكر بأنه في أواخر يونيو/ حزيران، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين مجهولين في الاستخبارات الأمريكية، مقالا يزعم أن المخابرات العسكرية الروسية قدمت مكافآت للمقاتلين المرتبطين بطالبان لشن هجمات على الجنود الأمريكيين في أفغانستان، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أُبلغ بذلك. ولم يتم تقديم أي دليل.

هذا ووصفت الخارجية الروسية هذه التقارير بالكاذبة والغبية، ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذه التقارير بالكاذبة.

وكان ترامب قد قال بأن المخابرات الأمريكية لا تعتبر معلومات الصحيفة بأنها ذات مصداقية، في وقت صرح فيه المتحدث باسم البنتاغون بأنه لا يوجد دليل على "التواطؤ".

يذكر بأن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.