كلينتون تكشف عن رغبتها خلال مناظرة مع ترامب عام 2016

وردت كلينتون بالإيجاب على تغريدة الكاتبة الأمريكية جيل فيليبوفيتش التي جاء فيها "أشعر أن هيلاري أرادت إسكاته ولم تستطع ذلك"، وكتبت هيلاري "لا يمكنك تخيل كم أدرت ذلك".
— Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 30, 2020
الجدير بالذكر أنه أثناء مناقشة المناظرة الرئاسية المتلفزة السابقة، بين ترامب وبايدن طلب فيها بايدن من ترامب أن "يصمت" .
وخلال المناقشة قاطع ترامب بايدن في عدة مناسبات، في محاولة لتسليط الضوء على حاجة الأمريكيين للتصويت في الانتخابات المقبلة مما دفع بايدن لطلب إسكات ترامب وقال بسخط: "هل تصمت؟".
بعد انتهاء مناظرة ليلة الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) التي عقدت في كليفلاند في ولاية أوهايو، لا يزال هناك مناظرتان رئاسيتان قبيل الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
المناظرة التالية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول في ميامي، بولاية فلوريدا. أما الأخيرة، فستُعقد في 22 أكتوبر/ تشرين الأول في ناشفيل، ولاية تينيسي.
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