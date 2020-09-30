أرمينيا تنشر صورة الطائرة التي أسقطتها مقاتلة تركية... صور

نشرت وزارة الدفاع الأرمينية صورا للطائرة الحربية التي أسقطتها مقاتلة من طراز "إف 16" تابعة للجيش التركي في المجال الجوي لأرمينيا.

فبحسب وزارة الدفاع الأرمينية فإن المقاتلة التركية انطلقت من مطار مدينة كنجة الأذربيجانية، وسجلت أجهزة التحكم ذلك على عمق 60 كم باتجاه أراضي أذربيجان،وحلقت على ارتفاع 8200 متر.

وفي وقت سابق أكدت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، أن مقاتلة تركية من طراز "إف-16" أسقطت مقاتلة أرمينية من طراز "سو-25" في المجال الجوي لأرمينيا.

قائلة "أثناء قيامها بمهمة قتالية خلال المعارك المضادة للطائرات والمعارك الجوية، أسقطت مقاتلة متعددة الوظائف من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو التركي طائرة هجومية من طراز "سوخوي-25" تابعة لسلاح الجو الأرميني في أجواء أرمينيا، ما أدى إلى مقتل الطيار".

بدورهما نفت كل من أنقرة وباكو خبر إسقاط الطائرة الأرمينية، ونقلت "رويترز" أن مسؤولين تركيين نفيا خبر إسقاط طائرة "إف-16" تركية لطائرة حربية أرمينية، كما نفته بدورها وزارة الدفاع الأذربيجانية.