وزير خارجية بريطانيا: حصول كل سكان العالم على لقاح كورونا إحدى أولوياتنا

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن بريطانيا أصبحت في مرحلة متقدمة من عملية تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

جاء ذلك في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها: "وصول اللقاح إلى جميع سكان العالم في مقدمة أولوياتنا"، مضيفا: "سنسعى للتأكيد على ذلك بعدما أصبحنا في طليعة الدول التي تطور لقاح كورونا".

وتواجه بريطانيا موجهة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وأصبح معدل الإصابة بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19" يتضاعف كل 8 أيام تقريبا.

وفي 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، كشفت الحكومة البريطانية عن مقترح خطة عالمية لمكافحة الأزمات الصحية العالمية تتكون من 5 خطوات لمنع الأزمات الصحية العالمية في المستقبل أولها إنشاء شبكة مراكز بحثية عالمية مختصة بالأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان".

والخطوة الثانية تتمثل في تطوير منشآت صناعية كبرى لعلاج ولقاحات الأمراض المعدية بسعة إنتاجية هائلة.

The UK is at the forefront of #Covid19 vaccine development.



Ensuring global access to a vaccine is one of our key priorities to protect people around the world – something I underlined at today’s vaccines workshop in #Hanoi. pic.twitter.com/1AshavoP1R — Dominic Raab (@DominicRaab) September 30, 2020

أما الخطوة الثالثة فتتمثل في إنشاء نظام عالمي فعال للإنذار المبكر والتحذير من الأوبئة، بينما تتضمن الخطوة الرابعة إنشاء بروتوكول عالمي يتم الاتفاق عليه من أجل التعامل مع الأزمات الصحية العالمية في المستقبل.

وتتضمن الخطوة الخامسة في الخطة العالمية البريطانية إزالة العوائق التجارية، التي يمكن أن تعيق عملية الاستجابة للأوبئة حول العالم.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 33 مليون مصاب، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.