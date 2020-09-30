سماع دوي انفجار قوي في باريس

قال مراسل "سبوتنيك" في باريس إن دوي انفجار كبير تردد في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، اليوم الأربعاء.

وأعلن التلفزيون الفرنسي الرسمي أن صوت الانفجار الذي دوى في باريس كان نتيجة اختراق طائرة حاجز الصوت فوق المدينة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "رويترز".

كما سمع دوي الانفجار بشكل واضح أثناء مباراة كرة مضرب ضمن بطولة رولان غاروس الدولية.

A explosion heard in #Paris during a Roland Garros tennis match pic.twitter.com/SBvTVzgirv — Trending News (@Trendin67197591) September 30, 2020

وأكد مدير شرطة باريس عبر تغريدة على الحساب الرسمي لمركز شرطة باريس على تويتر، أن ما سمع لم يكن انفجارا، بل كان خرقا لجدار الصوت سببته مقاتلة حربية.

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

N'encombrez pas les lignes de secours ! — Préfecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020

وأكد مراسل "سبوتنيك" أن الصوت القوي تسبب بهلع جميع أهالي المدينة والمناطق المحيطة، قبل أن تطمئن شرط المدينة السكان بأن ذلك الصوت لم يكن انفجارا.