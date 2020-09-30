الجيش الإيراني يكشف سر تسمية صواريخ باسم "قاسم سليماني" و"أبو مهدي المهندس"

أكدت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "إيران لا تعتمد في إنتاج السلاح على أي دولة"، كاشفا سبب تسمية صواريخ باسم قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وقال كبير متحدثي القوات المسلحة الإيرانية العميد أبوالفضل شكارجي، في تصريح مع وكالة "تسنيم"، إن "الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي وكل الشهداء الذين استشهدوا في طريق الثورة والحق سيواصلون مسيرهم وسنواصل نحن أيضا مهاجمة أعداء الثورة، وهذه هي رسالة تسمية هذين الصاروخين".

وأكد شكارجي على فشل جميع مساعي دول الاستكبار وعلى رأسهم أمريكا في محاولتهم لتمديد حظر الأسلحة الإيرانية، مضيفا أن "القوات المسلحة أثبتت للعالم كله عدم اعتمادها على الدول الأخرى في مجال إنتاج السلاح وأن جبهة المقاومة لن تضعف بل ستتعزز يوما بعد يوم".

وأعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، الشهر الماضي، عن "التوصل إلى صنع صاروخ كروز بحري بمدى 1000 كم باسم" الشهيد أبو مهدي المهندس" وصاروخ باليستي بمدى 1400 كم باسم "الشهيد الحاج قاسم سليماني".

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما في مطار بغداد.