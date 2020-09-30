الشرطة الإيرانية: مستوى الأمن في بلادنا لا يوجد في بلد آخر

قال مسؤول في الشرطة الإيرانية إن بلاده تنعم بأمن لا يوجد في بلد آخر في العالم.

وأوضح العميد قاسم رضائي نائب قائد الشرطة الإيرانية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس": "لا يوجد بلد في العالم مثل إيران ينعم بالأمن بالرغم من التهديدات الحدودية".

وأضاف رضائي: "إدارة الشرطة في هذه المنطقة صعبة للغاية فيما يتعلق بعدد المهاجرين، وقد كان أداؤها جيدًا ولا يوجد بلد في العالم لديه العديد من التهديدات الحدودية مثل إيران، من زراعة المخدرات وتهريبها إلى الجماعات الإرهابية، ولا يوجد بلد ينعم بالأمن مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار نائب قائد الشرطة الإيرانية إلى أشكال الأمان الذي يوجد في إيران، وقال: "اليوم، يمكن للمرأة أن تقود سيارتها من الحدود التركية (شمال غرب) إلى تشابهار (جنوب شرق) بأمان تام، وتصل إلى تشابهار دون أي مشاكل".

وشدد على أنه "لا يوجد بلد لديه هذا المستوى من الأمن، والذي يرجع إلى الثقافة الإسلامية وإدارة المجتمع".