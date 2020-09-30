بالأرقام... نسبة بحث الأمريكيين عن طرق الهجرة إلى كندا ترتفع بعد المناظرة الرئاسية

وارتفعت طلبات البحث عن "كيفية التقدم للحصول على الجنسية الكندية" بعد حوالي ساعة من مباراة المناظرة بين مرشحي الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وبلغت ذروتها في حوالي الساعة 10:30 مساءً، وفقًا لما ذكره محرك البحث "Google".
كان البحث أكثر شيوعًا في ولاية ماساتشوستس، تليها أوهايو وميتشيغان.
كما ارتفعت عمليات البحث على جمل "كيفية الانتقال إلى كندا" و"الانتقال إلى كاندا" أثناء "كارثة نقاش الذي كان مملوءا بالنقاط غير المكتملة والهجمات السيئة من الطرفين"، على حد تعبير صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
#Debate2020 oddity https://t.co/Yf0kx0o27p #Election2020— sam zeff (@samzeff) September 30, 2020
ومن المقرر أن يتم إجراء المناظرتين اللاحقتين بين بايدن وترامب في 15 و22 أكتوبر/ تشرين الأول، في ميامي بولاية فلوريدا وفي ناشفيل بولاية تينيسي على التوالي.
وتعقد مناظرة أخرى بين نائب الرئيس مايك بنس والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس السناتورة كامالا هاريس، حيث يتواجهان في مناظرة وحيدة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول في ليك سيتي بولاية يوتا.
ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في الـ 3 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.
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