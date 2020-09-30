بالأرقام... نسبة بحث الأمريكيين عن طرق الهجرة إلى كندا ترتفع بعد المناظرة الرئاسية

ارتفعت عمليات البحث على "Google" عن طرق الانتقال إلى كندا بعد المناظرة الرئاسية لعام 2020 بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وارتفعت طلبات البحث عن "كيفية التقدم للحصول على الجنسية الكندية" بعد حوالي ساعة من مباراة المناظرة بين مرشحي الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وبلغت ذروتها في حوالي الساعة 10:30 مساءً، وفقًا لما ذكره محرك البحث "Google".

© Photo / بالأرقام.. نسبة بحث الأمريكيين عن طرق الهجرة إلى كندا ترتفع بشكل مخيف بعد المناظرة الرئاسية

كان البحث أكثر شيوعًا في ولاية ماساتشوستس، تليها أوهايو وميتشيغان.

كما ارتفعت عمليات البحث على جمل "كيفية الانتقال إلى كندا" و"الانتقال إلى كاندا" أثناء "كارثة نقاش الذي كان مملوءا بالنقاط غير المكتملة والهجمات السيئة من الطرفين"، على حد تعبير صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

​ومن المقرر أن يتم إجراء المناظرتين اللاحقتين بين بايدن وترامب في 15 و22 أكتوبر/ تشرين الأول، في ميامي بولاية فلوريدا وفي ناشفيل بولاية تينيسي على التوالي.

وتعقد مناظرة أخرى بين نائب الرئيس مايك بنس والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس السناتورة كامالا هاريس، حيث يتواجهان في مناظرة وحيدة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول في ليك سيتي بولاية يوتا.

​ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في الـ 3 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.