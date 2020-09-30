"الطاقة الذرية" الإيرانية: طهران وافقت طواعية على تفتيش الوكالة الدولية موقعين محددين فقط

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن بلاده وافقت طواعية على تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقعين محددين فقط في إيران، لافتا إلى أن التفتيش أُجري لفحص النشاط النووي فقط وليس لقضايا أخرى.

طهران - سبوتنيك . وقال كمالوندي، في تصريحات لموقع "آخرين خبر"، اليوم الأربعاء، إن "إيران وافقت طواعية على تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقعين محددين فقط في إيران".

وأضاف أن "الغرض من هذا التفتيش هو فحص النشاط النووي الإيراني في هذين الموقعين، وليس لقضايا أخرى، وكل ذلك مذكور في البيان الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، اليوم الأربعاء، أنها فتشت موقعا نوويا ثانيا في إيران.