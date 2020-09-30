الدفاع الفرنسية: مقاتلة "رافال" تخترق حاجز الصوت لمساعدة طائرة مدنية انقطع الاتصال بها

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الضجة القوية التي تُشبه صوت الانفجار، التي سُمعت في باريس وضواحيها ليست سوى ضجة تسببت بها طائرة حربية اخترقت حاجز الصوت.

باريس - سبوتنيك. وأضافت الوزارة، في بيان رسمي أن "طائرة حربية من نوع رافال انطلقت من القاعدة 113 في سان ديزييه (شرقي البلاد) في مهمة من أجل مساعدة طائرة مدنية فُقد الاتصال بها عبر الراديو".

A explosion heard in #Paris during a Roland Garros tennis match pic.twitter.com/SBvTVzgirv — Trending News (@Trendin67197591) September 30, 2020

وأوضحت "تم السماح للطائرة الحربية بخرق حاجز الصوت لمساعدة الطائرة، وتم خرق حاجز الصوت شرقي العاصمة باريس".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل " سبوتنيك " في باريس بأن دوي انفجار كبير تردد في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، اليوم الأربعاء.

وأعلن التلفزيون الفرنسي الرسمي أن صوت الانفجار الذي دوى في باريس كان نتيجة اختراق طائرة حاجز الصوت فوق المدينة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "رويترز".

كما سمع دوي الانفجار بشكل واضح أثناء مباراة كرة مضرب ضمن بطولة رولان غاروس الدولية.

وأكد مدير شرطة باريس عبر تغريدة على الحساب الرسمي لمركز شرطة باريس على "تويتر"، أن ما سمع لم يكن انفجارا، بل كان خرقا لجدار الصوت سببته مقاتلة حربية.

وأكد مراسل "سبوتنيك" أن الصوت القوي تسبب بهلع جميع أهالي المدينة والمناطق المحيطة، قبل أن تطمئن شرط المدينة السكان بأن ذلك الصوت لم يكن انفجارا.