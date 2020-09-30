الرئيس الإيراني يعلق لأول مرة على مناظرة ترامب وبايدن

علّق ‏الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، على أول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، معتبرا أن "هذه المناظرة أظهرت أن لدى الولايات المتحدة الكثير من المشاكل وتريد نقلها إلى العالم، وتتآمر على ‎إيران والعالم".

وأضاف روحاني، في اجتماع للحكومة الإيرانية: "الأمريكيون يعيشون اليوم أسوأ وضع بسبب تفشي فيروس كورونا من جهة، والاضطرابات الداخلية من جهة أخرى، كما أنهم لم يحققوا شيئا في السياسة الخارجية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ورأى الرئيس الإيراني أن "الأمريكيين فشلوا في سياستهم الخارجية ليس فقط تجاه إيران، لكن تجاه المنطقة وأوروبا"، مؤكدا أن أمريكا انتهجت سياسة أكثر عدائية ضد إيران وترتكب أكثر الجرائم بحق الشعب الإيراني البالغ عدده 84 مليون شخص".

وشهدت المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب وجو بايدن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، العديد من السجالات السياسية. وتحولت المناظرة، إلى تبادل للاتهامات وإطلاق الإهانات، حيث طلب بايدن من ترامب أن "يخرس"، قبل أن ينعته في وقت لاحق بـ"المهرج".