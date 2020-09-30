عمدة بورتلاند يحرج ترامب: لن أدعمه أبدا

رفض مايك ريس، شريف بورتلاند، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بأن "عمدة بورتلاند" يدعمه.

وكان ترامب قد قال خلال المناظرة الرئاسية الأولى أمام الديمقراطي جو بايدن، إن عمدة بورتلاند خرج اليوم أمام الجميع وقال: "أنا أدعم الرئيس ترامب".

ولكن المأمور مايك ريس، كتب عبر تويتر": "في المناظرة الرئاسية، قال الرئيس إن شريف بورتلاند يدعمه. بصفتي عمدة مقاطعة مولتنوماه، لم أدعم دونالد ترامب ولن أدعمه أبدًا".

ومن المعروف أن مقاطع مولتنوماه تشمل بورتلاند وأوريغون.

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية إنها تأكدت بصورة شخصية من شريف بورتلاند من صحة تلك التغريدة.

وكان ترامب قد في المناظرة: "بايدن لا يستطيع حتى نطق عبارة تطبيق القانون".

In tonight’s presidential debate the President said the “Portland Sheriff” supports him. As the Multnomah County Sheriff I have never supported Donald Trump and will never support him. — Mike Reese (@SheriffReese) September 30, 2020

​وتابع بقوله "تقريبًا كل مجموعة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة تؤيدني - لدي فلوريدا، ولدي تكساس، ولدي أوهايو، ولدي جميعًا - عفواً، خرج عمدة بورتلاند للتو اليوم وقال إنني أؤيد الرئيس ترامب".