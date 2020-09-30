مسؤول إسرائيلي: أعلى نسبة للوفيات بكورونا لدينا في المجتمع العربي

أعلن حيزي ليفي، المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن نسبة الوفيات الأعلى في إسرائيل هي لدى المجتمع العربي.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن هذه النسبة تبلغ أربع وفيات لكل مليون نسمة، بحسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

وأضاف أنه "في المجتمع اليهودي المتدين (حريديم) اثنين ونصف لكل مليون نسمة، وفي صفوف جميع سكان الدولة أقل من 2%".

وأوضح حيزي أن حجم الإصابات بالفيروس لدى الحريديم يبلغ 34% من الإجمالي العام على الرغم من أنهم يشكلون 10% فقط من المواطنين.

وتابع أنه "من الواضح أننا لا نستطيع في الوقت الحالي إعادة فتح الجهاز التعليمي كما كان"، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يؤكد أنه سيتم فتح هذا الجهاز على الإطلاق.

وأرجح مدير عام وزارة الصحة، أن يبلغ عدد المصابين في حالة خطيرة الألف حالة، خلال 4 أو 5 أيام كما سيرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس.

وأفادت "مكان" بأن عدد المتوفين في الشطر الشرقي من العاصمة ارتفع الى 64، وكررت البلدية مناشدتها السكان وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.