الخارجية الألمانية: على روسيا وتركيا تحمل المسؤولية بجدية من أجل حل دائم في قره باغ

أعلن وزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا، ميخائيل روت، أن بلاده تدعو روسيا وتركيا لاستخدام نفوذهما "الخاص" في منطقة القوقاز من أجل حل طويل الأمد للصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

برلين - سبوتنيك. وقال الوزير الألماني خلال كلمة أمام البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء: "يُظهر التصعيد الدراماتيكي للصراع في ناغورني قره باغ أن النزاعات المجمدة لابد وأن تتحول إلى نزاعات يمكن حلها، وإلا فإنها ستشتعل باستمرار. نحن على اتصال وثيق مع أرمينيا وأذربيجان، وكذلك مع الشركاء في المنطقة".

وأضاف روت: "يجب على دول مثل روسيا وتركيا، اللتين تتمتعان بنفوذ خاص في المنطقة، أن تتحملا المسؤولية بجدية من أجل حل دائم. ونحن نركز بشكل أساسي على مجموعة مينسك".

في غضون ذلك، صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنه يعتزم إجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الوضع في إقليم قره باغ، مشيرا إلى أن تصريحات أنقرة خطيرة بهذا الشأن.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 أيلول/سبتمبر، وبينما قالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم.