إسرائيل تتفق على تقاسم تكاليف الحجر الصحي بين الحكومة والقطاع الخاص

قالت الحكومة الإسرائيلية، إنها توصلت إلى اتفاق لتقاسم تكاليف الحجر الصحي، بينها وبين القطاع الخاص.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية واتحاد أرباب العمل والهيستدروت، توصلوا إلى هذا الاتفاق.

كما سيقضي الاتفاق أيضا بـ"خصم أيام الحجر الصحي من أيام الإجازة المرضية للمستخدم".

وأوضح التقرير "الاتفاق يقضي أن اليومين الأولين للعزل يكونان على حساب المستخدم، على أن تقوم الدولة واتحاد أرباب العمل، بتقاسم دفع غيابه للأيام المقبلة".

وأردف بقوله "استجابة لطلب اتحاد أرباب العمل لن يسري الاتفاق على مستخدمين دخلوا الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، بعد عودتهم من خارج البلاد".

ورحب وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالاتفاق قائلا إنه يلبي مطالب المستخدمين والقطاع الخاص على حد سواء.

ولكن رغم ذلك كان أصحاب المشاريع الصغيرة والمستقلين، قد أعربوا عن استيائهم من الاتفاق.

واعتبروا الاتفاق بأنه سيؤدي إلى انهيار عدد آخر من المشاريع، وآثار أكثر خطورة على الاقتصاد.