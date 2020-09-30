إيران تسجل رقما قياسيا جديدا في صنع الكمامات

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، تسجيل رقم قياسي جديد في صنع الكمامات الطبية من مصنع تابع للجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني.

وذكرت وكالة "فارس" أن المصنع رفع طاقته الإنتاجية إلى 5 ملايين كمامة يوميا.

كما تم تدشين خطوط إنتاجية جديدة في شركة بارس سلامت نانو في بلدة اشتهارد، غرب طهران، لانتاج الكمامات الثلاثية والنانوية.

وقال المدير التنفيذي للشركة المنتجة إن الطاقة الانتاجية للكمامات ثلاثية الطبقات قد ارتفعت من 3 إلى 5 ملايين كمامة يوميا بفضل زيادة عدد الأجهزة الإنتاجية من 21 إلى 48 جهازا.

وتابع "المصنع ينتج حاليا نحو 4 ملايين كمامة يوميا حيث ستسجل الطاقة الإنتاجية ارتفاعا إلى 5 ملايين كمامة يوميا في غضون الأسبوعين المقبلين".

كما ذكر أن المصنع نجح في الارتقاء بجودة الكمامات المنتجة من معيار "N95" إلى "N99"، ويستطيع تلبية جميع حاجات القطاعات العلاجية والطبية والشعب في البلاد.