قلق ألماني بشأن تفاقم الوضع في قره باغ

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أندريا زاسي، اليوم الأربعاء، أن برلين قلقة للغاية بشأن تفاقم الصراع في قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، وهي على تواصل وثيق مع الشركاء حول هذا الموضوع.

برلين - سبوتنيك . وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية: "نحن قلقون للغاية بشأن استمرار القتال الذي بدأ في عطلة نهاية الأسبوع وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. ونحن على اتصال وثيق مع مختلف الشركاء وممثلي الحكومة حول هذا الموضوع ووزير الخارجية (هايكو) ماس ناقش هذا مع نظيره التركي".

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أكد أن يريفان كانت دائمًا على استعداد لتسوية سلمية لقضية قره باغ، إلا أنها لن تحل المشكلة على حساب الأمن القومي.

فيما أكدت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن باكو ستواصل عملياتها العسكرية في إقليم قرة باغ حتى انسحاب القوات المسلحة الأرمينية بشكل كامل.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء العمليات العسكرية الواسعة النطاق في منطقة قره باغ، ودعوا أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق النار فورا والعودة إلى المفاوضات.