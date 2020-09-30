وفاة موظفة في السفارة الأمريكية في كييف بالمستشفى بعد تعرضها للضرب

أعلنت الشرطة الأوكرانية وفاة موظفة السفارة الأمريكية في كييف في المستشفى، بعد أن تعرضت للضرب في وقت سابق.

وقالت الشرطة ف يبيان"تم نقل المرأة الفاقدة للوعي إلى المستشفى، حيث توفيت فيما بعد. وعند فحص متعلقات الضحية، تم العثور على بطاقة هوية موظف في السفارة الأمريكية باسمها ... ونتيجة لإجراءات التحقيق العاجلة ذات الأولوية الأولى، أثبت ضباط إنفاذ القانون أن الشتبه فيه يمكن أن يكون الرجل، الذي يترواح 30-40 سنة، طول 190-200 سم، مرتديا شورتا أسود، حذاء رياضي أزرق وأسود ويرتدي قميص، بشعر داكن (قص من الجانبين)، والبحث عنه مستمر".

وبحسب الشرطة، فقد وردت معلومات يوم الأربعاء عن العثور على امرأة مصابة في رأسها في منطقة غابات بالقرب من خطوط السكك الحديدية في منطقة شيفتشينكو بالعاصمة الأوكرانية. وغادر المكان ضباط الشرطة وممثلو الدوائر المتخصصة الأخرى.

يشار إلى أنه في المؤسسة الطبية وفي مكان الحادث يقوم المحققون وممثلو الدوائر المتخصصة الأخرى، بتنفيذ إجراءات التحقيق ذات الأولوية وإثبات الشهود وشهود العيان والظروف، التي أصيبت فيها المرأة.

يتبع...