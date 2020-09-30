الدفاع التركية: الادعاءات حول استخدام مقاتلات وطائرات تركية في منطقة قره باغ غير صحيحة

نفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، ما أثير حول إرسال أنقرة مقاتلات وطائرات مسيرة لدعم أذربيجان في الاشتباكات الجارية مع أرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ.

أنطاكيا - سبوتنيك. وأكدت الدفاع التركية، في بيان اليوم، أن "الادعاءات حول استخدام مقاتلات وطائرات مسيرة مسلحة تركية في منطقة ناغورني قره باغ لا أساس لها من الصحة".

وأشارت إلى أن "هناك ادعاءات كاذبة لا تستند إلى أي دليل على المواقع الأرمينية الرسمية حول استخدام مقاتلات وطائرات مسيرة مسلحة تركية في ناغورني قره باغ".

وأضافت الدفاع التركية: "القوات المسلحة الأذربيجانية أثبتت للعالم خلال الأيام القليلة الماضية أنها تملك القدرة والإمكانية لتحقيق النصر بمفردها".

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وزارة الدفاع الأرمينية صورا للطائرة الحربية التي أسقطتها مقاتلة من طراز "إف 16"، مشيرة إلى كونها تابعة للجيش التركي.

فبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، إن المقاتلة التركية انطلقت من مطار مدينة كنجة الأذربيجانية، وسجلت أجهزة التحكم ذلك على عمق 60 كم باتجاه أراضي أذربيجان، وحلقت على ارتفاع 8200 متر.