الرئيس القبرصي: توقف تركيا عن انتهاك أراضينا ومياهنا كفيل بتهيئة الظروف الملائمة للتفاوض

قالت قبرص، اليوم الأربعاء، إن السبيل الوحيد لتهيئة المناخ لمفاوضات مع تركيا حول الأزمة في شرق المتوسط هو وقف ما وصفته بتعديات الأخيرة على المياه الإقليمية القبرصية.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن الرئيس نيكوس أناستاسياديس قوله أثناء حضور أحد الفعاليات "إنه لمن الضروري أن تتخلى تركيا عن مزاعمها المتجاوزة بحق الجانب القبرصي اليوناني، ووقف انتهاكاتها وتصرفاتها غير الشرعية بأراضي قبرص ومناطقها البحرية".

وتابع الرئيس القبرصي أن ذلك هو "الطريق الوحيد لتهيئة الظروف التي من شأنها أن تقودنا لطاولة لمفاوضات ومناقشة أسس الحوار المنظم لإنهاء ذلك الوضع المرفوض، واستعادة السلم في قبرص والتعايش المتجانس بين كافة سكانها".

يأتي ذلك وسط توترات قائمة بين أنقرة واليونان وقبرص، حول الحدود البحرية لكل منها وحقوق التنقيب عن الغاز الطبيع، إذ تنقب أنقرة عن الغاز في مياه تعتبرها اليونان وقبرص تابعة لهما. فيما تؤكد تركيا على أنها تجري عمليات الحفر والتنقيب عن مصادر للطاقة داخل جرفها القاري، وترفض ادعاءات اليونان بحقوق بحرية في المنطقة.