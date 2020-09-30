إيران: حكام السعودية نفذوا "مسرحية تافهة" للتغطية على إجراءاتهم الفاشلة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن طهران ترفض مزاعم السعودية التي ادعت الكشف عن خلية إرهابية ذات صلة بإيران، وقالت إنه تم تدريبها بواسطة الحرس الثوري الإيراني.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، مشيرة إلى أن "تصريحات زادة، جاءت ردا على مزاعم السعودية حول الكشف عن خلية إرهابية ذات صلة بإيران".

وقال خطيب زادة: "الاتهامات الأخيرة من قبل المسؤولين السعوديين ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأتي في امتدادا لمواقفها المكررة عديمة القيمة خلال الأعوام الماضية".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "حكام السعودية وبتخليهم عن العقلانية السياسية في إطار مسرحية تافهة، اختاروا فبركة ملف كاذب ضد إيران ليكون آداة لصرف أنظار الرأي العام وأسلوبا للتغطية على إجراءاتهم الفاشلة"، مضيفا: "إن توجيه الاتهامات المكررة وعديمة القيمة من قبل حكام السعودية ليس الطريق الذي يوصل السعودية إلى الهدف".

وقال خطيب زادة: "نصيحتنا هي أنه عليها انتهاج طريق الصدق والحكمة بدلا عن كتابة السيناريوهات عديمة القيمة".

وكان أمن الدولة السعودي أعلن، الاثنين الماضي، القبض على عناصر خلية إرهابية وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة.

وتتهم الرياض طهران بدعم الإرهاب في المنطقة والتدخل بشؤون دول الخليج، والعلاقات مقطوعة بين البلدين منذ يناير/ كانون الثاني من عام 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه.