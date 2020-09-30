إسرائيل تسلم منظومة "القبة الحديدية" للجيش الأمريكي

قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، إن إسرائيل سلمت الولايات المتحدة الأمريكية بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".

وأوضح ريفلين أن تسليم الجيش الأمريكي المنظومة الدفاعية يعني الاستمرار بقوة في توطيد العلاقات الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة، وبأن بطاريات "القبة الحديدية" تأتي كجزء من الاتفاقية الموقعة العام الماضي بين وزارة الدفاع الإسرائيلية ونظيرتها الأمريكية.

ברכות והצדעה ליקירינו במשרד הביטחון על מסירת סוללה ראשונה של "כיפת ברזל" תוצרת רפא"ל, לצבא ארה"ב.

עבודתכם הקשה ומסירותכם מעוררות גאווה ישראלית בלב כולנו. 🇮🇱🇺🇸@MoDIsrael https://t.co/cMbhryKzQn — ראובן (רובי) ריבלין (@ruvirivlin) September 30, 2020

وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه تقرر أيضا نقل بطارية إضافية سيتم تسليمها في غضون أسابيع قليلة.

היום לראשונה, נמסרה מערכת ׳׳כיפת ברזל׳׳ בפיתוח רפאל לצבא ארה"ב. הגעתי לטקס חתימת המסירה יחד עם השר @amirperetz, שכשר ביטחון קידם את הפרויקט החשוב הזה, שהציל חיים של ישראלים רבים.

זאת גאווה גדולה שהמערכת המתקדמת הזו תגן גם על חיילי צבא ארה"ב, והישג משמעותי שחשוב גם לכלכלת ישראל. pic.twitter.com/Hn5KngtrRy — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) September 30, 2020

ومن جانبه، قال وزير الدفاع، بيني غانتس، في حفل التسليم الذي أقيم في مصنع "رافائيل" حيث صنعت البطارية، إنه "بفضل النظام تم منع العديد من القتلى في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وأنا فخور بأن هذا النظام المتقدم سيحمي أيضًا جنود الجيش الأمريكي".

وأضاف: "إتمام الصفقة دليل آخر على أن التحالف الأمني ​​أقوى من أي وقت مضى".