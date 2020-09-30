الدفاع الأرمينية: باكو سلمت أنقرة التحكم بالمجال الجوي في العمليات الهجومية ضد قره باغ

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرتسرون أوفانيسيان، اليوم الأربعاء، أن أذربيجان نقلت للقوات الجوية التركية التحكم الجوي بالعملية الهجومية ضد قره باغ.

موسكو- سبوتنيك. وقال أوفانيسيان خلال إحاطة إعلامية، إن طلعات الطيران التركي والأذربيجاني، الأربعاء: "سيطرت عليها نقطة القيادة الجوية التركية "يه7-تي" بالقرب من مدينتي أرضروم وقارص الواقعتين في تركيا".

وأكدت وزارة الدفاع الأرمنية، أمس الثلاثاء، إسقاط مقاتلة تركية من طراز "إف-16" لطائرة أرمنية من طراز "سوخوي-25" في المجال الجوي لأرمينيا.

ومن جانبها نفت أنقرة صحة ما ذكرته يريفان حول إسقاط مقاتلة "إف-16" تركية لطائرة أرمينية من طراز "سوخوي-25" في أجواء أرمينيا. ونفى مساعد رئيس أذربيجان هذه المعلومات.

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد اليوم الأربعاء، أن موسكو تدعو باكو ويريفان إلى وقف إطلاق النار، وجميع دول المنطقة إلى ضبط النفس، مشيرا إلى أنه "لا ينبغي صب الزيت على النار".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قرة باغ.