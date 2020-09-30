ترامب: لا أحد يريد بايدن "الخاسر"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منافسه المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، خسر اليساريين بعد المناظرة التي جمعتهما.

والتقى الرجلان في أول مناظرة رئاسية بينهما، فجر اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، واستمرت المناقشات لمدة 90 دقيقة.

وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لا أحد يريد (جو النائم) حتى اليسار الراديكالي"، مشيرا إلى أن بايدن خسرهم بعدما ظهر معه خلال مناظرة الأمس، وأنه تم وصفه بـ"الخاسر" من قبل السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز".

وناقشت المناظرة الأولى 6 موضوعات، لكل واحد منها 15 دقيقة، وهي: "السجلات السياسية لترامب وبايدن والمحكمة العليا وفيروس كورونا والاقتصاد والعنف في المدن ونزاهة الانتخابات".

وتشتد الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة باقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

يرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

ويضيف: "حان الوقت لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة".

ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

بينما يقول ترامب إن ما فعله في 4 سنوات تمثل فترة رئاسته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويضيف: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأن بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".