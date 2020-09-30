السفير الروسي في واشنطن: الموقف تجاه روسيا لن يتغير بغض النظر عمن سيفوز في انتخابات نوفمبر

أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، اليوم الأربعاء، أنه بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، من غير المرجح أن تتغير المواقف تجاه روسيا.

واشنطن - سبوتنيك. وقال السفير في حديث لقناة "روسيا-24": "من غير المحتمل أن يكون هناك تغيير كبير في سياسة التعاون الاقتصادي، وكذلك في المجال السياسي ... بغض النظر عمن سيترأس البيت الأبيض ".

هذا وأعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في وقت سابق، أن روسيا مستعدة لبناء العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية في ظل أي رئيس أميركي.

وتجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية في الـ3 من تشرين الثاني/نوفمبر، مع ترشح الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن للمنصب.