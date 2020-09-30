بيانات: ناقلة إيرانية ثانية محملة بالوقود تصل مياه فنزويلا

دخلت الناقلة الثانية من مجموعة من ثلاث ناقلات إيرانية المياه الفنزويلية، اليوم الأربعاء، لتنقل الوقود إلى البلد الذي تشتد حاجته إلى البنزين، والذي يعاني في ظل انهيار صناعته النفطية وعقوبات أمريكية أصابت الواردات والصادرات بالشلل.

وذكرت وكالة "رويترز" أن بيانات تتبع الناقلات على رفينيتيف أيكون ومصادر تفيد بأن السفينة "فورشين" التي ترفع العلم الإيراني قد دخلت مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنزويلا في الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، متخذة نفس مسار السفينة "فورست" التي رست بميناء الباليتو الفنزويلي، يوم الاثنين لتفريغ، حمولتها من الوقود.

من المتوقع أن تُفرع فورست 272 ألف برميل من الوقود ، حسبما ذكره مصدر في الميناء تحدث مشترطا عدم نشر اسمه.

وقال مصدران مطلعان إن وحدة التكسير الحفزي للسوائل في مصفاة الباليتو استأنفت في الآونة الأخيرة إنتاج البنزين وإنها تضخ ما لا يقل عن 30 ألف برميل يوميا.

والمصفاة الأخرى الوحيدة المنتجة للبنزين في فنزويلا هي مصفاة كاردون في ولاية فالكون بغرب البلاد، وقد استأنفت تشغيل وحدة التكسير الحفزي لإنتاج نحو 25 ألف برميل يوميا في أواخر سبتمبر/ أيلول.

ومن المنتظر وصول السفينة الثالثة "فاكسون" في وقت لاحق هذا الأسبوع، متممة بذلك تسليم نحو 820 ألف برميل من البنزين الإيراني وأصناف الوقود الأخرى إلى شركة النفط الوطنية الفنزويلية، حسبما تفيده البيانات.