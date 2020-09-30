ترامب: لو كان بايدن "النائم" رئيسا لمات عدد أكبر من الناس بالفيروس "الصيني"

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أكد فيها أنه كان من الممكن أن يموت عدد أكبر من الناس بالفيروس "الصيني" لو كان بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وكتب ترامب: "كان سيموت العديد من الناس بسب الفيروس الصيني لو كان "جو النائم" رئيسا للولايات المتحدة، حتى أنه لم يكن يريد أن أغلق البلاد أمام الصين قبل شهرين، والآن قال إنني كنت على حق. ولكنني لم أقم بالأمر بالسرعة الكافية".

Many more people would have died from the China Virus if Sleepy Joe were your President. He didn’t even want me to close our Country to Infected China until TWO MONTHS later, when he said I was right. Now he likes to say I didn’t close up “fast enough”. Just another politician! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2020

​وقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق، إن منافسه المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، خسر اليساريين بعد المناظرة التي جمعتهما.

والتقى الرجلان في أول مناظرة رئاسية بينهما، فجر اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، واستمرت المناقشات لمدة 90 دقيقة.

وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لا أحد يريد (جو النائم) حتى اليسار الراديكالي"، مشيرا إلى أن بايدن خسرهم بعدما ظهر معه خلال مناظرة الأمس، وأنه تم وصفه بـ"الخاسر" من قبل السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز".

وناقشت المناظرة الأولى 6 موضوعات، لكل واحد منها 15 دقيقة، وهي: "السجلات السياسية لترامب وبايدن والمحكمة العليا وفيروس كورونا والاقتصاد والعنف في المدن ونزاهة الانتخابات".

وتشتد الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة باقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

يرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.