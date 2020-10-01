"مصدرها إيران"... تويتر تحذف حسابات حاولت تعطيل النقاش العام خلال مناظرة ترامب وبايدن

قالت شركة تويتر‭‭ ‬‬ للتواصل الاجتماعي يوم الأربعاء إنها حذفت 130 حسابا، مصدرها إيران على ما يبدو، كانت تحاول تعطيل النقاش العام خلال المناظرة الأولى لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأضافت الشركة أنها حذفت الحسابات "بناء على معلومات" قدمها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي.

Based on intel provided by the @FBI, last night we removed approximately 130 accounts that appeared to originate in Iran. They were attempting to disrupt the public conversation during the first 2020 US Presidential Debate. — Twitter Safety (@TwitterSafety) October 1, 2020

وأوضحت أنه لم يكن للحسابات تفاعل كبير ولم تحقق التأثير على النقاش العام. وقالت الشركة إنه سيتم نشر الحسابات ومحتواها بالكامل فور اكتمال التحقيق.

وناقشت المناظرة الأولى، أمس الأربعاء، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، 6 موضوعات، لكل واحد منها 15 دقيقة، وهي: "السجلات السياسية لترامب وبايدن والمحكمة العليا وفيروس كورونا والاقتصاد والعنف في المدن ونزاهة الانتخابات".