لماذا تحتاج الصين إلى "مدفع صوتي" عملاق... فيديو

قبل عدة أيام، ظهرت معلومات من مصادر أجنبية مختلفة عن نقل الجيش الصيني إلى المناطق المتنازع عليها مع الهند "مدفعا صوتيا" ذو قوة هائلة.

ودعماً لذلك، تم الاستشهاد بمقطع فيديو، أظهر آلة تبدو غريبة المظهر تشبه مكبر صوت عملاق مثبت على منصة ذات محورين. تحتوي هذه الوحدة على محرك ومقر قيادة.

ومن المثير للاهتمام أن الهيكل، مثل برج الدبابة، يمكن أن يدور 360 درجة.

ولكن إذا نظرت عن كثب، يمكنك أن ترى أنه فوق قسم التحكم توجد إشارات وامضة، تشبه تكنولوجيا إنفاذ القانون أو خدمات الطوارئ التي تعمل في حالات الطوارئ المختلفة.

كما اتضح، تم التقاط هذا الفيديو في عام 2016، ولا علاقة له بالأحداث الجارية. أمامنا، كما يكتب المطور، "أكبر صافرة إنذار في العالم". يصل وزنها إلى 4600 كغ، وقوة محطة توليد الكهرباء 220 حصان. تنتج 130 ديسيبل على مسافة 35 مترًا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

كما توجد على الإنترنت لقطات لاستخدام مثل هذه الوحدة في تدريبات لإطفاء حريق وإجلاء عدد كبير من الأشخاص.

تم استخدام آلات مماثلة، ولكن أصغر، من قبل رجال الإطفاء ووحدات الدفاع المدني في العديد من دول العالم.