مقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني بهجوم مسلح

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن مقتل 3 من عناصره، وإصابة آخرين، خلال هجوم مسلح في مدينة نيكشهر التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان.

أعلن مقر القدس التابع للقوات البرية في الحرس الثوري جنوب شرقي إيران، في بيان له، أن "مركبتين تابعتين لمقر التعبئة في مدينة نيكشهر تعرضتا في الساعة الرابعة مساء (بالتوقيت المحلي) لهجوم من قبل سيارة بيجو 405، مما أدى إلى استشهاد 3 من كوادر حرس الثورة وإصابة آخر"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأكد البيان، أن "اثنين من المهاجمين لقيا حتفهما، كما تجري حاليا عمليات التحقيق للتعرف على هويات المهاجمين".

وكانت إيران قد شهدت العام الماضي، عملية انتحارية كبيرة على متن حافلة أدت إلى مقتل وإصابة حوالي 40 من أفراد الحرس الثوري الإيراني. وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع، أنه "تم تفجیر حافلة تقل قوات منتسبة إلى الحرس الثوري بالقرب من طریق خاش — زاهدان (التابعتین لسیستان وبلوجستان- جنوب شرق)، إثر عملیات إنتحاریة.

وبعدها بعدة أيام، قتل بقائد قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة دارخوين النقيب عبد الحسين مجدمي، إثر هجوم مسلح على قضاء شادكان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.