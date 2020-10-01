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    مطار ووهان الدولي في الصين

    الملايين من الصينيين... يتطلعون لقضاء أول عطلة رئيسية لهم منذ ظهور فيروس كورونا

    © AFP 2020 / STR
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    تكافح مئات الملايين في الصين للتمتع بأول عطلة وطنية رئيسية (عطلة العيد) منذ أن تغلبت البلاد على تفشي فيروس كورونا، حيث امتلأت المطارات ومحطات القطارات اليوم الخميس بالناس.

    تمثل عطلة الأسبوع الذهبي لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949 وتشهد حركة سنوية مذهلة للأشخاص الذين يحاولون العودة إلى منازلهم أو قضاء إجازات.

    لكن هذا العام قد أضاف أهمية، حيث تملأ الحشود الملتقيات التي تشير إلى بلد ينتعش من تفشي المرض ويستعرض حرية السفر على النقيض من عمليات الإغلاق المستمرة التي تضرب معظم أنحاء العالم.

    قال نيو هونغ لين من شنغهاي: "في العادة، نأخذ عطلة عائلية في الخارج خلال الأسبوع الذهبي، لكن هذا العام اخترنا إقامة بدلاً من ذلك".

    حجز نيو غرفًا في فندق بوتيكي بالقرب من شنغهاي ديزني لاند، لكنه سرعان ما واجه مشكلة الملايين من السياح الإضافيين الذين يبحثون عن المتعة في المنزل.

    قالت: "اضطرت ابنتي إلى الانتظار في الطابور لما يقرب من ثلاث ساعات لتركب في جولة.

    عاد السفر المحلي إلى الحياة، ومنح الاقتصاد دفعة بعد أن أغلق الفيروس الشركات وأبعد السياح بعد ظهوره في ووهان أواخر العام الماضي.

    وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أمام البرلمان يوم الأربعاء "أظهر الاقتصاد الصيني مرونة قوية"

    وتعهد بقوله "سوف نرعى محركات جديدة للنمو"، مشيدا بـ "تجديد شباب الأمة الصينية".

    عادت مدينة ووهان في وسط الصين إلى العمل أيضًا ، حيث يتدفق الزوار إلى برج الضريح "Yellow Crane" وفقًا لأكبر وكالة سفر في البلاد "Ctrip".

    قدّر كتريب أنه سيتم القيام بأكثر من 600 مليون رحلة خلال العطلة ، بانخفاض 20 في المائة عن العام الماضي، لكنهم سيظلون يجبرون خط سكة حديد الولاية على وضع 1000 قطار إضافي يوميًا.

    سيستقل حوالي 108 مليون مسافر القطارات خلال عطلات الأيام الثمانية - حوالي 13.5 مليون مسافر في اليوم.

    من المحتمل أن يجلبوا الإنفاق الذي تشتد الحاجة إليه إلى الأجزاء النائية من الصين، في العام الماضي، أنفق المسافرون 9.5 مليار دولار خلال الأسبوع الذهبي.

    وقالت شركة كوانار، شركة سفر، إن الكثيرين سيأخذون إجازات فاخرة في المنزل، وسط قيود السفر العالمية.

    لكن غياب دولاراتها السياحية هذا العام سيجعل دول المنطقة "من تايلاند إلى كمبوديا" تتعافى من الألم الاقتصادي الناجم عن الإغلاق المطول للحدود. 

    في مطار العاصمة بكين "الذي كانت صفوفه وممراته فارغة في فبراير" اصطف الآلاف من الركاب حاملين أمتعتهم وأطفالهم.

    عادت الحياة في العاصمة الصينية إلى طبيعتها تدريجياً بعد مشاهد شبحية للطرق الخالية في يناير وفبراير، وانتشار فيروس ثانٍ في يونيو.

    كانت الشوارع التي كانت فارغة بشكل مخيف في الحي المالي بالمدينة مكتظة، والمراكز التجارية التي كانت مهجورة سابقًا مليئة بالمتسوقين، وامتلأت حلبات التزلج على الجليد بالأطفال الذين يتعلمون التزلج مرة أخرى.

    عادت مبيعات التجزئة الصينية إلى النمو في أغسطس للمرة الأولى منذ تفشي الوباء، مما يشير إلى انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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