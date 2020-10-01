الدفاع التركية: ضبط 12 شخصا حاولوا العبور إلى اليونان

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص خلال محاولتهم العبور إلى اليونان.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، وكتبت على صفحتها الرسمية على "تويتر": "الدفاع التركية تعلن القبض على 12 شخصا لديهم صلات بتنظيمات إرهابية خلال محاولتهم العبور إلى اليونان ".

وقالت وكالة "الأناضول"، أمس الأربعاء، إن الشرطة في العاصمة اليونانية أثينا أوقفت 5 إرهابيين من تنظيم "غولن"، بسبب حيازتهم على وثائق أوروبية مزورة، خلال مرورهم بنقطة تفتيش للأمن.

ونقلت عن صحف محلية، قولها: "عثرت قوات الشرطة خلال تفتيشها الإرهابيين الـ5 على هويات أوروبية مزورة بحوزتهم".

ولفتت إلى أنه تم العثور على صور على هواتفهم لنحو 500 وثيقة سفر مزورة، بأسماء مختلفة، مشيرة إلى أن جهازي الشرطة والمخابرات اليونانيين، أطلقا عملية تحقيق موسعة بحق الإرهابيين.

#عاجل | الدفاع التركية: القبض على 12 شخصا لديهم صلات بتنظيمات إرهابية خلال محاولتهم العبور إلى اليونان — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 1, 2020

وأضافت: "يوجد الإرهابيون في العاصمة أثينا، منذ 3 أشهر على الأقل، ومن المرجح أنهم يعملون في تهريب البشر من اليونان إلى الدول الأوروبية".

وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان توترات بسبب الخلاف على الحدود البحرية بين البلدين وحقوق التنقيب على النفط والغاز في البحر المتوسط.