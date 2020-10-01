افتتاح تمثال هاري بوتر في وسط لندن

افتتح، أمس الأربعاء، تمثال للساحر هاري بوتر وهو يطير على مكنسته من طراز نيمبوس 2000 في ساحة ليستر في وسط لندن.

ووفقا لصحيفة "تايم أوت لندن" البريطانية، جسد النحات البولندي أندريه شيمشيك مشهدًا من فيلم "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" من خلال تمثال مصنوع من البرونز يقع على بعد خطوات من سينما أوديون التي شهدت العرض العالمي الأول للفيلم في تشرين الثاني / نوفمبر 2001.

© REUTERS / Hannah McKay افتتاح نصب تذكاري، تمثال هاري بوتر، في لندن، إنجلترا 30 سبتمبر 2020

وعلق الرئيس التنفيذي لمنظمة "وسط لندن" للأعمال" روس مورغان على الحدث، قائلا:" يمثل هاري بوتر أهمية بالغة في الأدب والمسرح وبالطبع في السينما".

© REUTERS / Hannah McKay افتتاح نصب تذكاري، تمثال هاري بوتر، في لندن، إنجلترا 30 سبتمبر 2020

وتابع مورغان: "نعرف أن هناك محبين لهاري بوتر من كل الفئات العمرية ونتطلع للترحيب بهم في وست إند وساحة ليستر".

© REUTERS / Hannah McKay افتتاح نصب تذكاري، تمثال هاري بوتر، في لندن، إنجلترا 30 سبتمبر 2020

وبحسب الصحيفة، ينضم تمثال هاري بوتر إلى شخصيات أيقونية أخرى في مشروع "مشاهد في الساحة" السينمائي الذي أقيم للاحتفال بالأفلام البارزة في القرن الماضي.

وكجزء من هذا المشروع، الذي سيستمر حتى تموز / يوليو 2023، تم إقامة تمثال لكل من باغز باني، وباتمان، ومستر بين، وماري بوبينز، وغيرهم في ساحة ليستر.