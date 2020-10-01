الاتحاد الأوروبي يحتفل باليوم الوطني لقبرص

يحتفل الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، باليوم الوطني لقبرص، أو عيد الاستقلال الوطني للبلاد.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن الاتحاد يحتفل باليوم الوطني لقبرص، الذي يوافق الأول من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

ويشار إلى أن جمهورية قبرص استقلت عن بريطانيا، في السادس عشر من أغسطس/آب عام 1960، لكنها تحتفل بيوم الاستقلال أو اليوم الوطني لها في الأول من أكتوبر من كل عام.

وتتمتع جمهورية قبرص بعضوية منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1960، والاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، والاتحاد من أجل المتوسط منذ عام 2008، وتولت رئاسة الاتحاد الأوروبي في الفترة من يوليو/تموز، وحتى ديسمبر/كانون الأول 2012.

وتعد اللغتان اليونانية والتركية اللغة الرسمية، والإنجليزية هي اللغة الثانية، والعملة الرسمية لها هي اليورو منذ عام 2008.