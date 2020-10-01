لجنة المناظرات الأمريكية تدرس قطع الاتصال عن ميكروفونات المرشحين عند الحاجة

تدرس لجنة المناظرات الرئاسية في الولايات المتحدة منح الوسيط حق قطع الاتصال عن ميكروفون المرشح في المناظرة المقبلة بين الرئيس ترامب وجو بايدن أثناء حديث المرشح الآخر.

أعلنت لجنة المناظرات أنها ستقوم ببعض التغييرات من أجل تجنب تكرار صدام ليلة الثلاثاء الماضي بين المرشحين، الذي وصفته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، بأنه "حريق القمامة".

Debate commission considering cutting candidates' mics at next presidential showdown https://t.co/EPbgqfEGdy pic.twitter.com/SilXe3x556 — New York Post (@nypost) October 1, 2020

​ذكرت الصحيفة أن أحد التغييرات التي تتم مناقشتها هو منح الوسيط القدرة على قطع ميكروفون عن أحد المشاركين في المناظرة أثناء حديث خصمه.

وأصدرت لجنة المناظرات بيانًا جاء فيه: "أوضحت مناقشة الليلة الماضية أنه يجب إضافة شروط إضافية على المناظرات المتبقية لضمان نقاش أكثر تنظيماً".

وأضاف البيان أن اللجنة "ستدرس بعناية التغييرات التي ستتبناها وستعلن عنها قريبا"، بحسب الصحيفة.

وناقشت المناظرة الأولى 6 موضوعات، لكل واحد منها 15 دقيقة، وهي: "السجلات السياسية لترامب وبايدن والمحكمة العليا وفيروس كورونا والاقتصاد والعنف في المدن ونزاهة الانتخابات".

وتشتد الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة باقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

يرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.