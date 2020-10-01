"مريض برلين"... يشفى من الإيدز ليكون ضحية للسرطان

توفي تيموثي راي براون، الملقب بـ"مريض برلين"، بعد شفائه من فيروس نقص المناعة (الإيدز)، متأثرا بإصابته بسرطان الدم.

ذكرت جمعية مكافحة الإيدز الدولية في بيان، أمس الأربعاء 30 سبتمبر/ أيلول، بأن براون، أول شخص يُشفى من فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، غير أنه قد توفي عن عمر ناهز 54 عاما بالسرطان.

وتوفي براون بعد عودة سرطان الدم إليه قبل ستة أشهر وتفشيه في العمود الفقري والمخ.

توفي براون بمنزله في بالم سبرينجز بولاية كاليفورنيا، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، وولد براون في سياتل على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وانتقل إلى برلين عام 1993 ودرس وعمل في مقهى هناك، كما عمل مترجما.

وتم تشخيص إصابته بالإيدز في عام 1995، ليصاب في 2006 بسرطان الدم، ليختفي فيروس السرطان بعد إجراء عملية لزرع الخلايا الجذعية، بحسب ما نقل موقع dw.

يذكر بان براون كان معروفا في البداية بالاسم المستعار "مريض برلين" بعد شفائه من فيروس نقص المناعة البشرية عام 2008، لكنه قرر لاحقاً شن حملة علنية باسمه.