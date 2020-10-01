الدفاع الأرمينية: إسقاط طائرتين ومروحية للقوات المسلحة الأذربيجانية

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، اليوم الخميس، إن وحدات الدفاع الأرمينية التابعة لدفاع قره باغ، أسقطت طائرة ومروحية تابعة لسلاح الجو الأذربيجاني.

ونشرت ستيبانيان منشورا على "فيسبوك"، جاء فيه "في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، أسقطت وحدات الدفاع الجوي الأرمينية التابعة لدفاع قاره باغ طائرة ومروحية أخرى معادية في الاتجاهين الجنوبي والجنوب الشرقي".

وذكرت ستيبانيان بأن المروحية سقطت في الأراضي التي يسيطر عليها جيش قره باغ.

هذا وذكرت وزارة الدفاع لاحقا بأنه تم إسقاط طائرة أذربيجانية أخرى.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 سبتمبر/ أيلول، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية، بينما أعلن مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في قره باغ.

ودعت عدة دول، من بينها روسيا الاتحادية وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي، أشارا خلالها إلى أنه من المهم بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ. فيما أعلنت تركيا أنها ستقدم لأذربيجان كل الدعم الذي تحتاجه في ظل تفاقم الوضع مرة أخرى في ناغورني قره باغ.