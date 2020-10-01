"بينها سوريا"... تركيا تعرض اقتراحا بشأن قواتها العسكرية المتمركزة في خمس دول

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن "أنقرة تعتزم تمديد مهام قواتها في عدد من البلدان".

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن "الرئاسة التركية عرضت على البرلمان مذكرة اقتراح لتمديد مهام القوات الخارجية عاما إضافيا"، مضيفة أن هذه القوات "تتمركز في سوريا والعراق ولبنان ومالي وإفريقيا الوسطى".

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 1, 2020

​وقالت القوات التركية، في وقت سابق، إنها قامت "بتصفية عدد من الإرهابيين بطائرات إف 16 بعد رصد أماكنهم عبر طائرات الاستطلاع المسيرة قبل تنفيذ العملية"، مؤكدة شن عملية عسكرية على عناصر بي كا كا شمالي العراق وفي سوريا وفي الداخل التركي.

وأوضحت أن العمليات العسكرية لا تزال متواصلة للقضاء على الإرهابيين، مشيرة أنه تم تلقين منظمة "بي كا كا" الإرهابية ضربات قوية في العملية العسكرية التي يطلق عليها اسم "مخلب النمر".