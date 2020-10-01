الاتحاد الأوروبي يقاضي بريطانيا بسبب انتهاك اتفاقية "بريكست"

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، قولها: "قررت بروكسل مقاضاة لندن بشأن انتهاكات القانون الذي كان من المفترض أن تلغيه السلطات البريطانية قبل 30 سبتمبر"، مشيرة إلى أن محاولة لندن لتغيير بنود الاتفاقية الموقعة العام الماضي مع بروكسل هي في الواقع رفض للعمل "بحسن نية".

وأعلن أعضاء مجلس العموم البريطاني، أمس الأربعاء، تأييدهم بشكل نهائي خطط الحكومة التي تتضمن تجاوز أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ورغم المخاوف من أن تلك الخطوة قد تمثل خرقا للقانون الدولي، فقد وافق الوزراء على العودة إلى البرلمان قبل اتخاذ أي قرار واستخدام السلطة التي سيحصلون عليها بموجب قانون السوق الداخلية.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد حذَر بريطانيا في وقت سابق، من أنه "لن يخجل" في اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أي انتهاكات لاتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الموقعة بين الطرفين.

وخرجت المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، في 1 شباط / فبراير الماضي، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء طبع نهاية حوالي خمسين عاما من العضوية في الاتحاد، لكن القواعد الأوروبية لا تزال تطبق في المملكة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر.