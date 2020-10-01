نفيا لمزاعم أرمينيا...الدفاع الأذربيجانية تؤكد أنها لم تستخدم الطيران في قره باغ اليوم

وذكرت وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن بيان لرئيس الخدمة الصحفية للوزارة، فاجيف دارغالي، اليوم الخميس، أن التقارير عن تدمير طائرة ومروحية تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية كاذبة، قائلا: "لم يتم استخدام الطائرات المقاتلة والمروحيات التابعة لسلاح الجو الأذربيجاني في معارك اليوم. والمعلومات القائلة بأن الجانب الأرميني أسقط ثلاث طائرات وطائرتين مروحيتين وست طائرات دون طيار تابعة لسلاح الجو الأذربيجاني اليوم هي معلومات مضللة. ولم يقلع طيراننا على الإطلاق اليوم. وقال دارجالي: " كل طيارننا في تشكيل كامل وجاهزية قتالية".

وكانت وزارة الدفاع في جمهورية قره باغ (غير المعترف بها) أعلنت إسقاط ثلاث طائرات وطائرتين مروحيتين وست طائرات دون طيار تابعة لسلاح الجو الأذربيجاني.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 سبتمبر/ أيلول، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية، بينما أعلن مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في قره باغ.

ودعت عدة دول، من بينها روسيا الاتحادية وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي، أشارا خلالها إلى أنه من المهم بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ. فيما أعلنت تركيا أنها ستقدم لأذربيجان كل الدعم الذي تحتاجه في ظل تفاقم الوضع مرة أخرى في ناغورني قره باغ.