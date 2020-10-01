إيطاليا تعتزم تمديد حالة الطوارئ حتى 31 يناير المقبل لمواجهة كورونا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أنه سيطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ في البلاد، حتى 31 كانون الثاني/ يناير المقبل، لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" في بلاده.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت صحيفة "ريبابليكا": "إن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي سيذهب إلى البرلمان لتمديد حالة الطوارئ لمواجهة كورونا حتى 31 كانون الثاني/ يناير، أو عام واحد بالضبط من أول تنفيذ للإجراء بعد الوباء".

وأوضحت الصحيفة أنه "من المفترض أن تنتهي حالة الطوارئ الحالية في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلا أن رئيس الوزراء عازم على تمديد تلك الفترة".

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بوباء "كوفيد-19" في إيطاليا إلى 314 ألفا و861 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس وصل إلى 35894 حالة، وتعافى 227 ألفا و704 أشخاص من المصابين حتى الآن.