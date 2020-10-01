ترامب ينعى أمير الكويت بكلمات مؤثرة... ويكشف ما يتمناه من قادة الخليج

نعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي وافته المنية الثلاثاء.

وقال ترامب في بيان نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "إنني حزين للغاية لوفاة صديقي العزيز، صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. نرسل أنا وزوجتي ميلانيا تعازينا الحارة إلى شعب الكويت".

وتابع: "كان الشيخ صباح صديقا وشريكا لا يتزعزع للولايات المتحدة، وفي وقت سابق من شهر سبتمبر، تشرفت بمنحه وسام جوقة الاستحقاق المرموق، برتبة قائد من الدرجة الأولى".

وأردف ترامب عن أمير الكويت، معربا عما يتمناه من قادة الخليج: "كان الأمير دبلوماسيا لا مثيل له، إذ شغل منصب وزير الخارجية لمدة 40 عاما. وساطته الحثيثة في حل النزاعات في الشرق الأوسط ساعدت في تجسير الانقسامات في ظل أصعب الظروف، آمل أن تجتمع دول الخليج لتكريم إرثه والعمل نحو المستقبل التعاوني الذي تصوره".

وقال البيت الأبيض في بيان بتاريخ الجمعة 18 سبتمبر/ أيلول، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وسام الاستحقاق الأمريكي برتبة قائد أعلى، مضيفا أنها المرة الأولى التي يتم فيها منح هذا التكريم منذ عام 1991.

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، "الديوان الاميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وكان الشيخ صباح الأحمد يعالج في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصلها،في 23 تموز/يوليو، بعد تعرضه لعارض صحي، ولاحقا أجريت للأمير الراحل فحوص طبية جاءت نتيجتها مطمئنة.

والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من مواليد 16 حزيران/يونيو 1929، وهو الحاكم الـ 15 لدولة الكويت، بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، واعتبر الشيخ صباح الأحمد أول وزير إعلام في دولة الكويتي، وثاني وزير خارجية في الدولة.